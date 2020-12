Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub auf Juwelier in Dormagen - Polizei sucht Zeugen

DormagenDormagen (ots)

Am frühen Donnerstagabend (03.12.), gegen 18:10 Uhr, ereignete sich in einem Juweliergeschäft an der Kölner Straße ein Raub.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betrat zunächst ein junger Mann den Geschäftsraum und täuschte ein Kaufinteresse vor. Nachdem der Juwelier die Auslage geöffnet hatte, kamen zwei weitere Männer hinzu. Einer der Hinzugekommenen schlug den Inhaber unvermittelt nieder. Anschließend entwendete das Trio Schmuck und verließ das Geschäft in unbekannte Richtung. Durch die Hilferufe des leichtverletzten Opfers wurden Zeugen auf den Vorfall aufmerksam und informierten die Polizei.

Einer der mutmaßlichen Räuber wird auf 175 bis 180 Zentimeter geschätzt. Er habe eine schwarze Kappe mit einem Aufdruck und eine schwarze Mund-Nase-Abdeckung getragen. Zusätzlich sei er mit einer hellblauen Jeanshose und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen. Sein Komplize habe eine leicht dunklere Hautfarbe und werde auf 170 bis 175 Zentimeter geschätzt. Er sei mit einer schwarzen Mund-Nase-Abdeckung und der Kapuze seiner schwarzen Jacke maskiert gewesen. Die Jacke habe eine Beschriftung auf dem Rücken. Der dritte im Bunde sei mit einem schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift und einer bunten Wintermütze mit Motiven bekleidet gewesen.

Die Fahndung nach dem flüchtigen Trio verlief bislang ohne Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

