Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Tablet PC

Altenkirchen (ots)

Am Samstag, den 08.02.2020, gegen 12:43 Uhr wurde der Polizeidienststelle in Altenkirchen der Diebstahl eines Tablet PC gemeldet. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass sich der 29 Jahre alte Geschädigte in einem Altenkirchener Café aufgehalten hatte. Hier hatte er sein Tablet PC im Wert von etwa 500, -- EUR auf einen Tisch abgelegt und kurzfristig nicht im Blickfeld gehabt. Diese Gelegenheit nutzte ein, zu diesem Zeitpunkt Unbekannter, nahm das Elektrokleingerät an sich und entfernte sich aus dem Café in unbekannte Richtung. Glücklicherweise konnte der Geschädigte eine gute Täterbeschreibung abgeben. Weiterhin hilfreich war, dass der Eigentümer des Tablet PC eine entsprechende Ortungs-App auf seinem Smartphone hatte, anhand derer der Standort des PC´s eingegrenzt werden konnte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Dieb führte zum Erfolg, sodass der 48 Jahre alte Täter kurz nach dem Diebstahl festgenommen werden konnte. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, weswegen sich der Täter sich zu verantworten hat.

