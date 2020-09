Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Auto prallt gegen Baum

Schwere Verletzungen erlitt am Mittwoch ein Autofahrer bei einem Unfall zwischen Allmendingen und Schelklingen.

Ulm (ots)

Der 55-Jährige war gegen 20.45 Uhr von Grötzingen in Richtung Bundesstraße unterwegs. Vor dem Einmündungsbereich kam er mit seinem Audi von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Auto entstand Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Die Feuerwehr war an der Unfallstelle.

