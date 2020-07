Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Radfahrerin im Kreisverkehr übersehen

Celle (ots)

Gestern Abend gegen 17.40 Uhr befuhr ein 23 Jahre alter Mann aus Wietze mit seinem PKW VW die Welfenallee aus Richtung Nienburger Straße. Als langsam er in den Kreisverkehr Fuhrberger Straße/Heese einfahren wollte, übersah er eine von links aus Richtung Heese kommende Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 22 Jahre alte Cellerin stürzte über die Motorhaube auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte die am Bein verletzte Frau ins Krankenhaus. Am PKW entstand Sachschaden.

