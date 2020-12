Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bei Verkehrskontrolle: Betroffener mit Haftbefehl gesucht und Drogentest positiv

NeussNeuss (ots)

Am Mittwoch (02.12.), kurz vor 17 Uhr, kontrollierten Polizisten den Fahrer eines Kleinkraftrades am Holzbüttgener Weg, weil dieser das Verbot der Durchfahrt missachtet hatte. Der 28-Jährige konnte weder die notwendige Prüfbescheinigung als Fahrerlaubnis noch die Papiere des Rollers vorzeigen. Als die Ordnungshüter seine Angaben überprüften, stellte sich zudem heraus, dass gegen den Neusser ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vorlag. Er wurde festgenommen. Neben der zu erwartenden Freiheitsstrafe kommen auf den Mann nun auch Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Gegenüber den Polizisten gab er an, in jüngerer Vergangenheit Amphetamin konsumiert zu haben. Ein Test verlief positiv und bestätigte seine Angaben.

Der Festgenommene musste eine Blutprobe zum Nachweis des Drogenkonsums über sich ergehen lassen. Anschließend wurde er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Das Kleinkraftrad wurde zu Beweiszwecken sichergestellt.

