Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe in Dormagen unterwegs - Haben Sie etwas beobachtet?

DormagenDormagen (ots)

In der Zeit von Dienstag (1.12.), 19 Uhr, bis Mittwoch (2.12.), 9 Uhr, entwendeten Unbekannte einen schwarzen Audi (Typ A6 Avant). Das Fahrzeug, mit dem amtlichen Kennzeichen AC-F742, war vor einer Garageneinfahrt der Straße "An der Zehnfuhr" in Nievenheim abgestellt.

In Hackenbroich trieben Autodiebe ebenfalls ihr Unwesen. Am Mittwoch (2.12.) bemerkte ein Dormagener die Entwendung seines grauen Mercedes (Modell C220). Der Wagen, mit dem amtlichen Kennzeichen K-MJ320, war ebenfalls in einer Garagenauffahrt geparkt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16 Uhr und 22 Uhr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zum Verbleib der Autos nimmt das zentrale Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss geht mit zivilen und uniformierten Streifen gegen Autodiebe vor. Sie setzt dabei auch auf die Mithilfe der Anwohner und ruft dazu auf, bei aktuellen verdächtigen Beobachtungen den Notruf 110 zu wählen. Zu solchen Beobachtungen kann schon ein Scheibenklirren in der Nacht oder ein fremdes Fahrzeug im Wohngebiet gehören, dessen Insassen sich auffallend für abgestellte Autos oder die Wohnhäuser interessieren.

