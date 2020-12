POL-NE: Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet - Kripo sucht Zeugen

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Am Mittwoch (02.12.) wurden im Kreisgebiet vier Einbrüche in Wohnungen angezeigt.

In Meerbusch-Büderich kam es zwischen 07:45 Uhr und 19:15 Uhr an der Grabenstraße zu einem Einbruch, bei dem Unbekannte über eine offen stehende Terrassentür in das Haus gelangten. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Ebenfalls in Büderich, Letterweg, entwendeten derzeit noch unbekannte Einbrecher in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:10 Uhr aus einem Einfamilienhaus Schmuck und Bargeld. Die Täter gelangten durch das Beschädigen einer Fensterscheibe in das Haus. In Osterath kam es am Azaleenweg gegen 15:45 Uhr zu einem weiteren Einbruch. Der oder die Täter wurden durch einen im Haus anwesenden Bewohner gestört und konnten unerkannt entkommen. Eine Personenbeschreibung liegt bislang nicht vor.

Auch in der Neusser Innenstadt kam es am Mittwoch zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Einbruch. Auf der Kapitelstraße hebelten Unbekannte die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 14 in Neuss zu melden.

Grundsätzlich gilt: Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie diese immer zweifach ab. Rollläden sollten zur Nachtzeit - und keinesfalls tagsüber! - geschlossen werden; schließlich wollen Sie ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Vorsicht! Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen.

Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos und zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie den Türspion und den Sperrbügel (Türspaltsperre).

