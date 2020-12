Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdacht "Gefährdung des Straßenverkehrs" - Drogentest nach Unfall positiv

DormagenDormagen (ots)

Am Dienstag (01.12.), kurz nach 12 Uhr, erlitt ein 41-jähriger Fahrradfahrer leichte Verletzungen bei einem Unfall an der Kreuzung Walhovener Straße / Bundesstraße 9. Zu dem Zusammenstoß kam es nach ersten Erkenntnissen der Polizei, als eine 44-jährige Krefelderin mit ihrem Auto die Walhovener Straße in Richtung Dormagen-Rheinfeld befuhr und beim Abbiegen auf die Bundesstraße 9 offenbar den Fahrradfahrer übersah, der sich auf etwa gleicher Höhe befand. Der Radfahrer stieß gegen das Heck des PKW und stürzte zu Boden.

Auf die unfallaufnehmenden Beamten wirkte die Kraftfahrerin deutlich nervös. Das positive Ergebnis eines Tests auf Amphetamin könnte hierfür im Nachhinein eine Erklärung liefern. Die 44-Jährige musste die Beamten zur Wache begleiten, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln eingeleitet. Das Verkehrskommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen.

