Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sachbeschädigung durch Feuer im Vorraum einer Bank - Polizei ermittelt

RommerskirchenRommerskirchen (ots)

Am Mittwoch (02.12.), gegen 22 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass es in einer Bankfiliale an der Bahnstraße zu einer Rauchentwicklung komme. Streifenwagen und Feuerwehr rückten zu dem Einsatzort aus.

Wie sich herausstellte, hatte der Inhalt eines Müllgefäßes im Vorraum des Geldinstitutes gebrannt. Es entstand verhältnismäßig geringer Schaden. Zur Ursache des Feuers hat das Kriminalkommissariat 11 die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell