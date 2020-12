POL-NE: Verwechseln Sie Besinnlichkeit nicht mit Besinnungslosigkeit

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Europäische Kontrollwoche ROADPOL Operation Alcohol & Drugs startet ab nächster Woche (07.12. - 13.12.2020) - verstärkte Kontrollen auch im Rhein-Kreis Neuss.

Wer denkt im Zusammenhang mit Weihnachten nicht an die Geselligkeit bei einer Tasse Glühwein? Aber wie im Anschluss nach Hause kommen? Klären Sie diese Frage am besten schon vorher (Freunde, Bus, Bahn, Taxi), dann kommen Sie gar nicht erst in die Versuchung, sich hinters Steuer zu setzen.

Bereits ab einem Wert von 0,3 Promille - so kann bereits ein alkoholisches Getränk ausreichend sein - ist Ihr Führerschein in Gefahr! Auch Drogen und eine nicht unerhebliche Anzahl an Medikamenten vertragen sich bekanntermaßen nicht mit einer aktiven Teilnahme am Straßenverkehr. Sie gefährden sich und andere!

Zu Ihrer Sicherheit werden wir die Kontrollen diesbezüglich in der kommenden Woche merklich ausweiten. Auch wenn Weihnachten vor der Tür steht: die Polizei im Rhein-Kreis Neuss drückt beim Thema Trunkenheit im Verkehr kein Auge zu und ahndet Verstöße zu jeder Zeit konsequent!

Ihre Polizei wünscht allen Menschen im Rhein-Kreis Neuss einen schönen Nikolaus und besinnlichen zweiten Advent.

