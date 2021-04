Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: PKW-Brand Magdeburger Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 08.04.2021/ Uhrzeit: 22:41 Uhr/ Dauer: ca. 40 Minuten/ Einsatzstelle: Magdeburger Staße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Polizei/ Bericht (hb): Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Breckerfeld in die Magdeburger Straße alarmiert. Hier qualmte es im Motorbereich eines PKW. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld klemmten die Batterie des PKW ab. Der verschmorte Sicherungskasten wurde mit einer Kübelspritze abgelöscht und der Motorraum anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 40 Minuten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell