Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verletzte Person in Linienbus- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am 22.09.2020 in einem Linienbus zugetragen hat, aber erst gestern angezeigt wurde. Demnach stieg ein 40-jähriger Mann gegen 18.25 Uhr am Neumarkt in den Bus der Linie 19 in Richtung Hörne. Da der Bus zu diesem Zeitpunkt voll besetzt war, musste der Osnabrücker mit einigen anderen Fahrgästen im Mittelgang stehen. Auf dem Neuen Graben soll der Busfahrer dann unaufmerksam gewesen sein und habe deshalb verkehrsbedingt eine Vollbremsung machen müssen. Dadurch verlor eine neben dem 40-Jährigen stehende Frau mit einem Kind auf dem Arm das Gleichgewicht und prallte gegen den Osnabrücker. Später traten als Folge dessen bei dem Mann Beschwerden im Fuß auf, die letztendlich als schwere Gelenksverletzung diagnostiziert wurden. Der Unfalldienst der Polizei sucht nun nach der unbekannten Frau und nach Zeugen, die insbesondere Angaben zu der Fahrweise des Busfahrers und zu dessen Verhalten nach dem Vorfall geben können. Telefon: 0541-3272215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell