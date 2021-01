Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Fahrerflucht nach Parkplatzrempler

Belm (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Samstagnachmittag auf dem Marktkauf-Parkplatz ereignete. Dort wurde zwischen 14 Uhr und 16 Uhr ein in Nähe der Tankstelle abgestellter schwarzer VW Passat von einem unbekannten Fahrzeug im Heckbereich touchiert und beschädigt. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation in Belm unter 05406-898630.

