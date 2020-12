Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkäuferin verhindert Betrug

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Innenstadt hat am Dienstag eine Seniorin vor Betrügern bewahrt. Die 86-Jährige wollte im Markt Gutscheinkarten im Wert von 1.000 Euro kaufen. Der Verkäuferin kam die Sache komisch vor, sie fragte nach. Wie sich herausstellte, hatte die Rentnerin einen Anruf erhalten. Die Anruferin, angeblich von einer Berliner Bank, stellte der Frau einen Gewinn über 300.000 Euro in Aussicht. Das Geld habe die Seniorin gewonnen. Um den Betrag auszahlen zu können, sollte die 86-Jährige allerdings in Drogeriemärkten Wertgutscheine kaufen. Die Verkäuferin kannte die Masche. Sie klärte die Seniorin darüber auf und alarmierte die Polizei. |erf

