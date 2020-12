Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nehmen Tresor mit

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Einbrecher haben am Montagabend aus einem Wohnhaus im Stadtteil Betzenberg einen Tresor gestohlen. Durch ein Kellerfenster stiegen die Diebe in das Haus ein. Sie durchsuchten die Wohnräume und stahlen einen Safe. Außerdem entwendeten die Täter Kleingeld und Schmuck. Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise: Wem sind am Dienstag, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr, Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell