Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Zwei Fahrzeuge nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr kam es in der Speyerer Straße zu einer frontalen Kollision zweier Kleinwagen. Eine 20-jährige Autofahrerin fuhr trotz Gegenverkehr in eine Engstelle ein und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die 18-jährige Fahrerin dieses Pkw verletzte sich leicht. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

