Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt/Schifferstadt) Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Mutterstadt/Schifferstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Dienstagvormittag mehrere Laserkontrollen durchgeführt. In der Theodor-Heuss-Straße in Mutterstadt sind zwischen 08:20 und 09:50 Uhr 9 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt und geahndet worden, zudem zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht. Der festgestellte Höchstwert lag bei 50 km/h, was ein Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro nach sich zog. In Schifferstadt nahmen die Beamten die Burgstraße ins Visier. Zwischen 11:05 und 12:05 Uhr haben sie dort 15 Überschreitungen der zulässigen 30 km/h registriert. Der Schnellste war dort mit 48 "Sachen" unterwegs, was ebenfalls mit einem Verwarnungsgeld in Höhe 35 Euro geahndet wurde.

