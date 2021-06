Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerer Raub in Arztpraxis

Ludwigshafen (ots)

Am 04.06.2021, gegen 08:20 Uhr, soll ein 32-Jähriger in einer Arztpraxis in der Rheingönheimer Straße Medikamente geraubt haben. Der Mann soll unter Vorhalt eines Metallgegenstandes eine Angestellte in der Praxis bedroht und anschließend mehrere Medikamente entwendet haben. Bei der Fahndung konnte der 32-Jährige in der Nähe kontrolliert werden. Die entwendeten Medikamente hatte er nicht mehr bei sich. Da unklar war, ob er die Medikamente eingenommen hatte, wurde er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen des Schweren Raubes ermittelt.

