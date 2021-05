Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Nächtliche Ruhestörung in der Montessoristraße zieht Anzeigen nach sich

Ludwigsburg (ots)

Das Verhalten zweier Männer im Rahmen eines Einsatzes wegen einer nächtlichen Ruhestörung am Donnerstag gegen 01:35 Uhr in der Montessoristraße in Renningen zieht strafrechtliche Konsequenzen nach sich.

Die Beamten mussten sich Zugang zur betreffenden Wohnung verschaffen, nachdem ein 30-Jähriger den Polizisten zunächst den Einlass verwehren wollte. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte dann auf einen 52-Jährigen und eine 28-jährige Zeugin. Der 52-Jährige geriet in der folgenden Diskussion völlig außer sich und musste immer wieder auf Distanz gebracht werden. Aufgrund seiner aggressiven und unkontrollierten Sprechweise übertrug sich dabei auch Speichel auf die Beamten.

Die beiden Männer verweigerten anfangs die Angaben ihrer Personalien und beleidigten die Beamten mehrfach. Der 52-Jährige, der die Zeugin auch aufforderte die Szene mit dem Smartphone zu filmen, beruhigte sich bis zum Schluss nicht und schrie nach Beendigung der Maßnahmen noch Beleidigungen aus einem geöffneten Fenster.

