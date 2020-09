Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 30-Jähriger mit Fahrrad, aber ohne Ticket im Zug

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen erschien eine 53-jährige Zugbegleiterin auf der Dienststelle der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof. Sie gab zur Anzeige, soeben von einem Fahrgast geschlagen worden zu sein.

In ihrer Vernehmung äußerte sie, vor Abfahrt des Zuges einen Mann darauf hingewiesen zu haben, dass für die Mitnahme eines Fahrrads ein zusätzliches Ticket benötigt wird. Nach Abfahrt des Zuges begann sie ihre Fahrscheinkontrolle und gelangte demzufolge auch zu dem Mann mit dem Fahrrad. Der 30-jährige Syrer legte ein MAXX-Ticket vor. Für das Fahrrad konnte er jedoch trotz Hinweis kein zusätzliches Ticket vorweisen.

Er versuchte immer wieder der geschädigten Zugbegleiterin das Ticket, auf dem seine Personalien vermerkt waren, zu entreißen. Ein Zeuge schaltete sich ein und wies den 30-Jährigen an, die Zugbegleiterin in Ruhe zu lassen. Dieser schlug der Geschädigten daraufhin seitlich gegen den Oberkörper. Die Frau äußerte Schmerzen an ihrer Hand aufgrund des Schlags.

Am Haltepunkt Mannheim-Rheinau verließ der Mann den Zug. Das Ticket befand sich weiterhin bei der Geschädigten und wurde der Bundespolizei übergeben. Anhand der Daten wird gegen den 30-Jährigen nun eine Anzeige wegen Körperverletzung gefertigt.

