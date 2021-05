Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Zeugen nach Einbruch in Holzhandel gesucht

Bad Essen (ots)

Zwischen Montagnachmittag (17 Uhr) und Dienstagmorgen (07.30 Uhr) sind Unbekannte in die Büroräume eines Holzhandels in der Osnabrücker Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch massives Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Bürogebäude der Firma, die sich in der Nähe der Straße "Am Kanal" befindet. Die Unbekannten dursuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und verließen das Grundstück schließlich in unbekannte Richtung. Was genau die Täter gestohlen haben, ist noch unbekannt. Die Polizei Bohmte sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den unbekannten Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05471/9710 zu melden.

