Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte/Herringhausen: Zeugen nach Einbruch in Sägewerk gesucht

Bohmte (ots)

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in eine Holzverarbeitungsfirma an der Straße "Leckermühle" eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 00:45 Uhr und 06.45 Uhr eine Scheibe des Bürogebäudes ein und hebelten eine weitere auf. Anschließend suchten sie im Innern des Gebäudes nach Diebesgut und durchwühlten dafür sämtliche Räume. Die Täter verließen das Firmengrundstück und flüchteten in unbekannte Richtung. Angaben zum Diebesgut können bisher keine getätigt werden. Die Polizei Bohmte nimmt Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern unter 05471/9710 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell