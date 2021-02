Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Polizei sucht Zeugen zur Unfallflucht in der Gronauer Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Dienstag um 17:35 Uhr mit einem schwarzen SUV im Vorbeifahren den Außenspiegel eines in der Gronauer Straße in Oberstenfeld abgestellten VW Golf und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens war bislang noch nicht beziffert. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet Zeugen sich unter Tel. 07144 900 0 zu melden.

