Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1620/ Hessigheim: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen - 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Eine 28-jährige Mazda-Lenkerin geriet am Dienstag gegen 20:15 Uhr auf der Kreisstraße 1620 (K1620) zwischen Hessigheim und Ottmarsheim von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer Mauer und in der Folge noch mit einem Leitpfosten. Die Frau war von Hessigheim kommend in Richtung Ottmarsheim unterwegs, als sie in einer Linkskurve in den Grünstreifen fuhr. Der Mazda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Sachschäden am Fahrzeug, der Mauer und den Verkehrseinrichtungen schätzte man auf etwa 20.000 Euro. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung bei der 29-Jährigen. Sie musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen und die Beamten beschlagnahmten den Führerschein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell