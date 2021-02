Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Brand in leerstehendem Gebäude verursacht 50.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22:30 Uhr, kam es in der Westerfeldstraße zu einem Gebäudebrand. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes entzündete sich die Dachdämmung eines sich in Renovierungsarbeiten befindlichen Hauses. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich somit keine Personen im Haus. Zudem konnte der Brand durch die herbeigerufene Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass auch keine Gefahr für umliegende Gebäude bestand. Durch den Brand entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 30 Wehrleuten, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften und der DRK-Ortsverband mit einem Fahrzeug und drei Helfern vor Ort. Vom Polizeipräsidium Ludwigsburg waren drei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

