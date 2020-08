Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Betrunkener Radfahrer beleidigt Polizisten

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einer Streife des Polizeireviers Rheinfelden ein 19-jähriger Radfahrer auf der B34 in Grenzach auf. Der junge Mann hielt auf der Straße an und begann herumzuschreien. Dieses Verhalten veranlasste die Streife zur Durchführung einer Kontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der Radfahrer stark alkoholisiert war. Er musste deshalb im Krankenhaus Rheinfelden eine Blutprobe abgeben. Der junge Mann war hiermit jedoch nicht einverstanden und fing an, die Beamten mehrfach zu beleidigen. Da er zudem sehr aggressiv war und sein weiteres Verhalten nicht abzuschätzen war, wurde er in Gewahrsam genommen, bis ihn ein Familienangehöriger beim Polizeirevier Rheinfelden abholte.

