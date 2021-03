Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB8/ Sindelfingen: Pkw beim Fahrstreifenwechsel übersehen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 27-jähriger Sattelzuglenker am Montag gegen 17:30 Uhr auf der Bundesautobahn 8 (BAB8) in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Autobahnanschlussstelle Leonberg-Ost bei einem Fahrstreifenwechsel einen 61-jährigen VW-Lenker übersah, kam es in der Folge zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Der 27-Jährige wollte einen Fahrstreifen nach rechts wechseln, als er den dort fahrenden 61-Jährigen offensichtlich übersah. Nachdem die Fahrzeuge kollidierten, drehte sich der VW, schleuderte in Fahrtrichtung nach links und stieß dort gegen einen 35-jährigen Toyota-Fahrer. Der Toyota kollidierte in der Folge mit der linken Betonleitwand.

Durch den Unfall wurden Fahrzeugteile über alle Fahrspuren der Richtungsfahrbahn verteilt. Der 35-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Es bildete sich ein Rückstau von etwa 10km, der sich nach Reinigung der Richtungsfahrbahn und Beendigung der Unfallaufnahme gegen 19:00 Uhr schnell auflöste. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

