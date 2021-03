Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr

Marbach am Neckar: Polizei sucht Zeugen zu Fahrverhalten zweier PKW-Lenker

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch gegen 16.50 Uhr einen 55 Jahre alten Opel-Fahrer und einen 53-jährigen Ford-Lenker auf der Landesstraße 1100 zwischen Murr und Marabch am Neckar beobachtet haben. Der 55-Jährige, der aus Richtung der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim kam, bog nach dem Tunnel "Bergkelter" in Murr auf die L 1100 in Richtung Marbach am Neckar ab. Vor ihm befand sich nun der 53 Jahre alte Ford-Fahrer. Dieser soll seinen Hintermann im Verlauf der Strecke ausgebremst haben. Als der 55-Jährige trotz durchgezogener Mittellinie überholten wollte, habe der 53-Jähirge ihn daran gehindert. Letztlich kam es zu einem seitlichen Zusammenprall zwischen den beiden Autos. Die Männer hielten hierauf auf Höhe der Abzweigung in Richtung Benningen am Neckar an und alarmierten die Polizei. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.600 Euro.

