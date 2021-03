Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unbekannter sprüht Reizgas in Tanzschule

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Asperg gegen einen noch unbekannten Täter, der am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr Reizgas durch ein gekipptes Fenster in die Räume einer Tanzschule in der Stuttgarter Straße gesprüht und zwei Frauen leicht verletzt hat. Der Unbekannte hatte zuvor heftig gegen ein weiteres Fenster der Schule geklopft, in der eine 44-Jährige gerade einen Online-Kurs durchführte. Als sie sich auf den Weg in Richtung des Fensters machte, setzte der Täter das Reizgas ein. Die 44-Jährige und eine 56-jährige Frau, die sich ebenfalls in den Räumen aufhielt, erlitten dadurch Reizungen der Atemwege. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tanzschule in der Stuttgarter Straße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500170, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell