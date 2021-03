Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Polizei warnt vor betrügerischen Anzeigenwerbern

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Täter wurde am Dienstagmorgen bei einem Betrieb in Weil -im Schönbuch vorstellig und gab sich dort als Mitarbeiter eines Medienunternehmens aus, das angeblich für die Anzeigengestaltung im örtlichen Gemeindeblatt zuständig wäre. Es gelang dem Unbekannten, einen entsprechenden Vertragsabschluss zu ergaunern, der nach einem Hinweis der Gemeinde aber widerrufen wurde. Die Polizei schließt nicht aus, dass weitere Betriebe oder auch Privatpersonen entsprechende Verträge abgeschlossen haben könnten. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, in Verbindung zu setzen.

