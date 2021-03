Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Unfall beim Überholen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 1115 von Großbottwar in Richtung Backnang, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Gegen 14:20 Uhr waren ein 36-jähriger Lkw-Fahrer, der unbekannte Fahrer eines schwarzen BMW und ein 75-Jähriger mit seinem Mercedes hintereinander in Richtung Backnang unterwegs. Auf einer längeren Gerade setzten die beiden Autofahrer zum Überholen des Lkw an. Als Gegenverkehr auftauchte, scherte der 75-Jährige wieder hinter dem Lkw ein. Der unbekannte BMW-Fahrer setzte jedoch seinen Überholvorgang fort und zog unmittelbar vor dem Lkw wieder nach rechts, was zur Aktivierung des Notbremsassistenten führte. Aufgrund dieser Notbremsung fuhr der 75-Jährige auf den Lkw auf. Sein Mercedes war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des schwarzem BMW setzte seine Fahrt in Richtung Backnang fort. Personen, die dein Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell