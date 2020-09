Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Brand in Lackiererei

Haselünne (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Brand in einer Lackiererei an der Hammer-Tannen-Straße in Haselünne. Ein Mitarbeiter bemerkte das Feuer gegen 9 Uhr. Brandursache waren nach ersten Erkenntnissen Ablagerungen in einer Umluft-Heizung. Das Feuer konnte von den Mitarbeitern eigenständig gelöscht werden, verletzt wurde dabei niemand Die Feuerwehr Haselünne führte Nachlöscharbeiten durch. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

