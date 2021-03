Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1140 - Gemarkung Möglingen: 2 schwerverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 17.30 Uhr ein schwerer Unfall zwischen Schwieberdingen und Möglingen. Ein 21-jähriger Fahrer war mit seinem Peugeot auf der L1140 unterwegs in Richtung Möglingen, als er auf Höhe der Einmündung Schwieberdinger Straße die Linkabbiegerspur befuhr. Statt jedoch nach links abzubiegen, befuhr er die Straße weiter geradeaus. Ein 57-jähriger Fahrer eines Porsche befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Geradeausfahrspur und fuhr dem Peugeot hinten auf. Der Porsche wurde durch die Kollision abgelenkt, überfuhr die Gegenfahrspur und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand, während der Peugeot auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Sowohl der Fahrer des Peugeot, wie auch seine 21-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Insassen des Porsche, der 57-jährige Fahrer und sein 6-jähriger Sohn, wurden beide durch den Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden am Peugeot beläuft sich auf ca. 5.000 EUR, während der Sachschaden am Porsche ca. 45.000 EUR beträgt.

Durch die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell