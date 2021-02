Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Kfz-Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter eine Garage Im Brendick auf. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge und einen Außenboardmotor. Am Nachbarhaus wurde eine Gartenlaube geöffnet. Hier wurde ein Bohrschrauber entwendet.

An der Pallasstraße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Freitag einen geparkten Toyota Auris. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Gladbeck

Am Mittwoch oder Donnerstag brachen unbekannte in eine unbewohnte Wohnung an der Schleusenstraße ein. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Sämtliche Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht.

Haltern am See

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter drei Garagen Im Strieken auf. Aus den Garagen wurden mehrere Fahrräder und zwei Kettensägen entwendet. Ein Täter wurde möglicherweise von einer Videokamera aufgezeichnet.

Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagvormittag hebelten unbekannte Täter eine Nebeneingangstür zu Räumen einer evangelischen Kirchengemeinde an der Reinhard-Freericks-Straße auf. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

