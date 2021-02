Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer verletzt sich leicht

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmorgen, um 05:30 Uhr, wollte eine 30-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen von der Ludgerusstraße nach rechts in die Ortlohstraße einbiegen. Dabei stieß sie mit einem 52-jährigen Fahrradfahrer aus Recklinghausen zusammen, der auf der Ortlohstraße unterwegs war. Er verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand 350 Euro Sachschaden.

