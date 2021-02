Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfall im Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag verletzte sich ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Haltern am See leicht bei einem Verkehrsunfall. Er fuhr im Kreisverkehr Thiestraße/Hellweg, als zeitgleich eine 52-jährige Autofahrerin aus Olfen in den Kreisverkehr einfahren wollten. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Jugendliche wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Bei dem Unfall entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell