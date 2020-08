Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kind bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Baden-Baden (ots)

Eine Toyota-Fahrerin war am Montagnachmittag auf der Schwarzwaldstraße unterwegs. Gegen 17.20 Uhr wollte die Frau nach links in die Hubertusstraße einbiegen. Hierbei übersah die 50-Jährige ein in die gleiche Richtung fahrendes Kind mit seinem Fahrrad. Der 6-jährige Junge prallte gegen die Fahrertür des Wagens und stieß mit seinem Kopf gegen den Außenspiegel. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der Sachschaden am Kleinwagen dürfte im Bereich von etwa 500 Euro liegen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

