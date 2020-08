Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Untersuchungen laufen

Kehl, Auenheim (ots)

Beamte des Fachbereichs "Gewerbe/Umwelt" gehen derzeit der Ursache auf den Grund, weshalb etliche Fische im "Alten Prestelsee" nördlich der Badstraße verendet sind. Ein Zeuge hatte bereits am Freitag im Auslauf des Oberflächenkanals etwa 150 tote Fische verschiedener Gattungen auf der Wasseroberfläche treibend festgestellt. Zur Klärung des Fischsterbens wurde eine Wasserprobe entnommen und verendete Fische zur Untersuchung an das Chemische Veterinäruntersuchungsamt nach Freiburg übersandt. Die Ermittlungen dauern an.

/wo

