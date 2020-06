Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Suche nach jungen Tatverdächtigen

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 14:30 Uhr, sind ein 12-Jähriger und ein 13-Jähriger, beide aus Recklinghausen, aus einer Gruppe von mindestens fünf Personen heraus am Kaiserwall angegangen worden. Einer der Tatverdächtigen soll den 12-Jährigen nach Geld gefragt haben. Als er kein Geld herausgab, schlug ihm den Unbekannte ins Gesicht. Der 12-Jährige wurde leicht verletzt. Währenddessen wurde der 13-Jährige von einem zweiten Tatverdächtigen gegen eine Wand am Palais Vest gedrückt.

Die beiden Tatverdächtigen konnten beschrieben werden:

1. Täter: ca. 13-Jahre alt, ca. 1,65m groß,schwarzes T-Shirt, weiße Schrift vorne, schwarze Jeans, schwarze Haare leicht gelockt

2. Täter: ca. 14 Jahre alt, ca. 1,70m groß, leichter Bartansatz, braune mittellange Haare, weiße Nike-Schuhe

Weitere Beschreibungen liegen nicht vor.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

