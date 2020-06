Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am vergangenen Wochenende haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Kita an der Uferstraße verschafft. Sie hebelten die Hintertür auf und gelangten so in das Gebäude. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Kameras, einer Bohrmaschine und einem Beamer in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in das Ladenlokal eines Imbissbetriebes an der Karlstraße ein. Hier entwendeten sie Bargeld. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Bottrop

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter einen Teil der Außenverglasung an einem Baumarkt an der Ruhrölstraße auf. Von hier aus gelangten sie in die Verkaufsräume. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht festgestellt werden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell