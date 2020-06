Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mann nach Einbruch in Laube festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend, gegen 23:00 Uhr, gelangte ein 33-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz unberechtigt in eine Laube in einem Kleingartenverein an der Talstraße. Zuvor war der Schlüssel zu der Laube entwendet worden. Bei der Absuche der Kleingartenanlage hörten die Polizeibeamten das Klirren einer eingeworfenen Fensterscheibe. In einer Laube mit kaputter Fensterscheibe konnte der 33-jährige Tatverdächtige angetroffen werden. Hier entstand etwa 150 Euro Sachschaden. Im Nachhinein wurde der Einbruch in eine dritte Gartenlaube gemeldet. Der Mann wurde vorläufig festgenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell