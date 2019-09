Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Gefährdung des Straßenverkehr-

Frankenthal (ots)

(Frankenthal) -Gefährdung des Straßenverkehr- Ein 46-jähriger Mann aus Frankenthal befährt am 07.09.2019, gegen 18:25 Uhr, mit seinem Nissan Qashqai die Schraderstraße in Frankenthal in Richtung Flomersheimer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 35 kommt es zum Zusammenstoß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat Doblo. Der Unfallverursacher entfernt sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Während der polizeilichen Unfallaufnahme, gegen 19:00 Uhr, kehrt der 46-Jährige selbstständig zur Unfallstelle zurück und gibt sich als Unfallverursacher zu erkennen. Der Frankethaler war dabei erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,76 Promille. Der Schaden am Verursacherfahrzeug beläuft auf ca. 500 Euro. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

