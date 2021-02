Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am Donnerstag, gegen 19:45 Uhr, fuhr eine 33-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel an der Abfahrt Castrop-Rauxel der A 42 auf das Auto einer unbekannten Frau auf. Beide stiegen aus ihren Fahrzeugen aus. Die Unfallgeschädigte erklärte, dass ja nichts passiert sei und fuhr von der Unfallstelle unerlaubt weg. Am Auto der 33-Jährigen entstand 3.000 Euro Sachschaden.

Personenbeschreibung: ca. 55 - 60 Jahre alt, 1,60 m groß, normale Figur, Raucherin, dunkle leicht rötliche Haare

Recklinghausen

Zwischen Dienstag 17:00 Uhr und Donnerstag 13:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Touran an der Wasserbank. Der Verursacher ist unbekannt. Der hinterlassene Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Waltrop

Am Donnerstag, zwischen 09:00 Uhr und 13:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, blauen Peugeot an der Leveringhäuser Straße. An der gesamten linken Fahrzeugseite ist ein Unfallschaden zu erkennen. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

