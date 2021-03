Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vorfahrtsverletzung

Ludwigsburg (ots)

Etwa 30.000 Euro Sachschaden forderte am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall an der Einmündung Donauschwabenstraße/Konrad-Adenauer-Straße. Der 23-jährige Fahrer eines VW wollte gegen 7:00 Uhr von der Donauschwabenstraße nach links in die Konrad-Adenauer-Straße abbiegen und stieß dabei mit dem bevorrechtigten Kleintransporter eines 54-Jährigen zusammen, der seinerseits nach links in die Donauschwabenstraße abbiegen wollte. Beide Fahrer blieben unverletzt.

