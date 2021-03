Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Ludwigsburg: Telefonbetrüger schlagen zu

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagvormittag überzogen Telefonbetrüger mit ihren Anrufen insbesondere den nordwestliche Teil des Landkreises Ludwigsburg. Die Polizei erhielt etwa 20 Meldungen aus Vaihingen an der Enz, Schwieberdingen, Markgröningen und Eberdingen. Die noch unbekannten Täter hatten zumeist ältere Menschen angerufen und sich als Polizeibeamte oder Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung eines Bankinstituts ausgegeben. Die Anrufer nannten sich in vielen Fällen "Herr Wieland von der Kriminalpolizei Stuttgart" oder "Herr Wastel von der Sicherheitsabteilung der Bank". Sie versuchten ihre Opfer davon zu überzeugen, dass von ihrem Konto eine Überweisung an einen Elektronikfachmarkt über 6.200 Euro veranlasst worden sei und nun Bedenken hinsichtlich der Korrektheit dieser Transaktion bestünde. Das Konto würde nun gesperrt werden, statt dessen werde ein neues Konto eröffnet. Die Täter erfragten hierauf die PIN zur Bankkarte des "gesperrten Kontos" und erklärten, dass auch die Bankkarte eingezogen werden müsse. In einem Fall in Eberdingen-Nußdorf waren die Betrüger mit dieser perfiden Masche erfolgreich und gelangten an Bankkarte und PIN. Die übrigen Angerufenen erkannten die betrügerische Absicht und beendeten die Gespräche. In Nußdorf tauchte gegen 12.30 Uhr ein "Herr Schiller" bei seinem Opfer auf und nahm die Bankkarte entgegen. Der Täter wurde als zwischen 30 und 35 Jahren alt und etwa 170 cm groß beschrieben. Er hatte einen Vollbart und trug einen Anorak mit Pelzbesatz am Kragen. Wie viel Bargeld die Täter erbeuten konnten, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

