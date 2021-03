Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In Oberjettingen bog ein 25-jähriger BMW-Lenker am Dienstag gegen 21:00 Uhr von der Heilbergstraße nach links in die Nagolder Straße ein. Hierbei achtete er vermutlich nicht auf einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 54-jährigen Audi-Lenker und prallte mit ihm zusammen. An den beiden Autos, die fahrbereit blieben, entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro. Während der darauffolgenden Unfallaufnahme kamen Zweifel an der Fahrereigenschaft bei einem der beiden Verkehrsteilnehmer auf. Aufgrund dessen werden Zeugen gebeten, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, in Verbindung zu setzen.

