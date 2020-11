Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.11.2020 für Peine.

PeinePeine (ots)

Täter drangen in einen Wohnwagen ein.

Lengede, Schacht-Anna-Ring, Feststellzeit am 12.11.2020 gegen Mittag.

Unbekannte Täter drangen nach bisherigem Ermittlungsstand in einen verschlossenen Wohnwagen ein und entwendeten daraus mehrere Sitzkissen. Die Schadenshöhe wird mit derzeit 500 Euro angegeben.

Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang in Wohnhäuser.

Edemissen, Wipshausen, Celler Straße, 12.11.2020, 11:30-16:00 Uhr.

In einem nur kurzem Zeitraum verschafften sich die Täter einen gewaltsamen Zugang in ein Wohnhaus. Hierbei wirkten sie auf eine Terrassentür ein. Im Verlaufe der Tatausführung wurden mehrere Räume und Behältnisse durchsucht. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck und verursachten einen Schaden von mindestens 3.000 Euro.

Bei einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus in Peine, Berkum, Vor dem Schafskamp, gelangten die Täter nach Aufhebeln eines Fensters in das Objekt und durchsuchten auch hier zahlreiche Räume nach Wertsachen.

Die Tat ereignete sich am 12.11.2020, 12:40-19:20 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter u.a. Schmuck und verursachten einen Schaden von ca. 475 Euro.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 05171/9990 mit den Beamten der Polizei Peine in Verbindung zu setzen.

Wir geben hier gerne nochmals den Hinweis auf die kostenlose polizeiliche Beratung zum Einbruchschutz. Unter der Telefonnummer 05341/1897-109 können Sie gerne einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren.

