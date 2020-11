POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 13. November 2020:

Polizei Salzgitter

Schöppenstedt: PKW zerkratzt

Donnerstag, 12.11.2020, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten am Donnerstagnachmittag, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, fast vollständig den Lack eines zum Parken in der Braunschweiger Straße abgestellten ÜKW Mercedes. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 7500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Dienstag, 10.11.2020, zwischen 07:35 Uhr und 07:50 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Dienstagvormittag vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in einer Parkbox am Bahnhof abgestellten PKW Skoda. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstell, ohne sich um den an der hinteren rechten Seiten des Skoda entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

