Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee: Fahren ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmittel

Delmenhorst (ots)

Am 24.07.20 , um 18.05 Uhr, wird in Ganderkesee in der Lindenstraße ein 19-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die erlaubte Geschwindigkeit von 25 km/h wird im Vorfeld deutlich überschritten und die dann erforderliche Fahrerlaubnis ist beim Fahrer nicht vorhanden. Weiterhin kann eine körperliche Auffälligkeit festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeutet. Aus diesem Grund wird im Anschluss eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. Kasseck, POK

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell