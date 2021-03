Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Mercedes beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Dienstag zwischen 11:00 und 11:20 Uhr in der Siemensstraße in Ditzingen begangen wurde, sucht das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, nach Zeugen. Auf dem Parkplatz eines Bettenfachgeschäftes stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen die Heckstoßstange eines geparkten Mercedes. Anschließend fuhr der Verursacher davon und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell